Практика судов
  1. В Украине

В Киеве наказали женщину, которая перешла дорогу в установленном для этого месте — видео

23:32, 3 декабря 2024
Полицейские вынесли на нарушительницу постановление.
В Киеве наказали женщину, которая перешла дорогу в установленном для этого месте — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Оболонском районе Киева наказали гражданку, которая перешла проезжую часть в неустановленном месте.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили нарушительницу, провели с ней профилактическую беседу по поводу опасности таких действий и вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходами) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 4.14 ПДД Украины, пешеходам запрещается переходить проезжую часть вне пешеходного перехода и внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского назначили правительственным уполномоченным по реформе таможенных органов

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский возглавит в Кабмине направление реформы таможни.

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о лишении права на налоговую социальную льготу

Налоговой социальной льготы лишатся лица в случае лишения государственной награды, а также определенных статусов.

ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины

В Бюро добавили, что работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается

Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

Женщин будут брать на военный учет военнообязанных после прохождения базовой военной службы – Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект правительства, согласно которому добровольно прошедших базовую военную службу женщин будут брать на учет военнообязанных.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду