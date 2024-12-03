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У Києві покарали жінку, яка перейшла дорогу у встановленому для цього місці — відео

23:32, 3 грудня 2024
Поліцейські винесли на порушницю постанову.
У Києві покарали жінку, яка перейшла дорогу у встановленому для цього місці — відео
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У Оболонському районі Києва покарали громадянку, яка перейшла проїжджу частину у невстановленому місці.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили порушницю, провели з нею профілактичну бесіду щодо небезпеки таких дій та винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 4.14 ПДР України, пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом та раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід.

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Національна поліція Київ

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