Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни

Він додав, що зараз діалог про формат України в НАТО не ведеться.

Фото: Facebook/Andrij Sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не наполягає на своєму невідкладному вступі до НАТО. Про це повідомляє «Європейська правда».

«Для цього має настати відповідний час», - заявив він на полях міністерської зустрічі НАТО.

Сибіга додав, що зараз діалог про формат України в НАТО не ведеться.

«Ми – країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії – це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. А Україна цього не прагне», – пояснив очільник МЗС.

Водночас він додав, що принципова позиція України щодо членства лишається незмінною. Київ вважає членство у НАТО єдиною можливою гарантією безпеки для себе.

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