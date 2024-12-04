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Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина не настаивает на вступлении в НАТО во время войны

14:48, 4 декабря 2024
Он добавил, что сейчас диалог о формате Украины в НАТО не идет.
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина не настаивает на вступлении в НАТО во время войны
Фото: Facebook/Andrij Sybiha
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Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не настаивает на своем безотлагательном вступлении в НАТО. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Для этого должно наступить подходящее время», - заявил он на полях министерской встречи НАТО.

Сибига добавил, что сейчас диалог о формате Украины в НАТО не ведется.

«Мы – страна, в отношении которой ведется российская агрессия, и действительно сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия – это позиция отдельных членов НАТО, которые считают, что это может повлечь за собой прямое вовлечение их в войну. А Украина этого не стремится», – объяснил глава МИД.

В то же время, он добавил, что принципиальная позиция Украины относительно членства остается неизменной. Киев считает членство в НАТО единственной возможной гарантией безопасности для себя.

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МИД НАТО Андрей Сибига

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