У бригадах ЗСУ з'являться уповноважені із закупівель товарів, робіт та послуг — Умєров

Міністр оборони підписав наказ, який запроваджує нову штатну посаду у кожній бригаді ЗСУ.

Ілюстраційне зображення: БО «БФ «Віримо в перемогу»

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У кожній бригаді Збройних Сил України зʼявиться уповноважений із закупівель товарів, робіт та послуг. Міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідний наказ.

Таке рішення прийнято, аби закупівлі для підрозділів здійснювалися швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів.

Уповноважені із закупівель товарів, робіт та послуг відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій.

«Завдяки цьому закупівлі для наших підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів», – зазначив Умєров.

За його словами, окреме завдання – усунути конфлікт інтересів. Нова посада дозволить розмежувати бойові обов’язки військових і завдання, пов’язані із закупівлями.

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