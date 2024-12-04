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В бригадах ВСУ появятся уполномоченные по закупкам товаров, работ и услуг — Умеров

15:07, 4 декабря 2024
Министр обороны подписал приказ, который вводит новую штатную должность в каждой бригаде ВСУ.
В бригадах ВСУ появятся уполномоченные по закупкам товаров, работ и услуг — Умеров
Иллюстрационное изображение: БО «БФ «Верим в победу»
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В каждой бригаде Вооруженных Сил Украины появится уполномоченный по закупкам товаров, работ и услуг. Министр обороны Рустем Умеров подписал соответствующий приказ.

Такое решение принято, чтобы закупки для подразделений осуществлялись быстро, прозрачно и с учетом реальных нужд воинов.

Уполномоченные по закупкам товаров, работ и услуг будут отвечать за планирование и организацию закупок, подготовку тендерной документации, анализ рынка, поиск поставщиков, отбор и оценку предложений.

«Благодаря этому закупки для наших подразделений будут осуществляться быстро, прозрачно и с учетом реальных потребностей воинов», – отметил Умеров.

По его словам, отдельная задача – устранить конфликт интересов. Новая должность позволит разграничить боевые обязанности военных и задачи, связанные с закупками.

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ВСУ Минобороны Рустем Умеров

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