В бригадах ВСУ появятся уполномоченные по закупкам товаров, работ и услуг — Умеров

В каждой бригаде Вооруженных Сил Украины появится уполномоченный по закупкам товаров, работ и услуг. Министр обороны Рустем Умеров подписал соответствующий приказ.
Такое решение принято, чтобы закупки для подразделений осуществлялись быстро, прозрачно и с учетом реальных нужд воинов.
Уполномоченные по закупкам товаров, работ и услуг будут отвечать за планирование и организацию закупок, подготовку тендерной документации, анализ рынка, поиск поставщиков, отбор и оценку предложений.
«Благодаря этому закупки для наших подразделений будут осуществляться быстро, прозрачно и с учетом реальных потребностей воинов», – отметил Умеров.
По его словам, отдельная задача – устранить конфликт интересов. Новая должность позволит разграничить боевые обязанности военных и задачи, связанные с закупками.
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