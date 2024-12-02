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Олаф Шольц прибув до Києва з валізою, фото та відео

09:05, 2 грудня 2024
Востаннє канцлер Німеччини був у столиці України у червні 2022 року.
Олаф Шольц прибув до Києва з валізою, фото та відео
Джерело фото: DPA
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вранці 2 грудня прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Востаннє Шольц був у столиці України у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. З того моменту пройшло уже 2,5 роки.

Після прибуття до Києва Шольц наголосив на своїй підтримці Україні, яка зазнала нападу з боку Росії.

«Україна може на нас покластися. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, про що ми говоримо. Щоб ще раз підтвердити, ввечері я виїхав до Києва: потягом через країну, яка понад 1000 днів захищалася від російської загарбницької війни», - написав Шольц в Х.

Джерело фото: УЗ

Джерело відео: Х/Vassili Golod

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Німеччина Олаф Шольц

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