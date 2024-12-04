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Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться, — замкомбриг 68-й бригады относительно мобилизации

11:11, 4 декабря 2024
Замкомбриг 68-й бригады считает, что скоро к войне будут привлекаться все мужчины.
Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться, — замкомбриг 68-й бригады относительно мобилизации
Фото: bbc.co.uk
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Заместитель командира 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша на позывной Явир, говоря о вопросе мобилизации, заявил, что проблема сейчас не в ТЦК, а в медиках, которые делают липовые документы и присылают в бригады непригодных людей. Об этом он сказал в интервью УП.

Он отметил, что у всех сейчас есть страх, что они попадут на войну, и их жизнь закончится.

«А я встречаю все группы, я им здесь объясняю: жизнь продолжается, просто ты теперь воюешь.

Все мужчины, которые сейчас дома должны готовиться. Оно их не минует. Официально по документам пригодных нет. Скоро будут привлекаться все.

Проблема сейчас не в выкручиваемых ТЦК, как могут, чтобы выполнить план. Проблема в медиках, которые делают липовые документы и присылают реально непригодных людей. Неделю назад к нам прислали 140 человек. Угадайте, сколько из них пригодных? …

60. Проведя подробный анализ, я нашел одного совершенно непригодного. Говорю: «Друг, как ты сюда попал?». А он пересказывает: «Молчи, тебя там уволят, нам нужно план выполнить», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве подозревают врача и служащего ТЦК, способствовавших уклонению от мобилизации за 6-12 тысяч долларов.

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ВСУ мобилизация

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