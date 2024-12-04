Усі чоловіки, які зараз удома, мають готуватися, — замкомбриг 68-ої бригади щодо мобілізації

Замкомбриг 68-ої бригади вважає, що скоро до війни будуть залучатися усі чоловіки.

Фото: bbc.co.uk

Заступник командира 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша на позивний Явір говорячи про питання мобілізації заявив, що проблема зараз не в ТЦК, а в медиках, які роблять липові документи й присилають у бригади непридатних людей. Про це він сказав у інтерв’ю УП.

Він зазначив, що у всіх зараз є страх, що вони потраплять на війну, і їхнє життя закінчиться.

«А я зустрічаю всі групи, я їм тут пояснюю: життя далі триває, просто ти тепер воюєш.

Усі чоловіки, які зараз удома, мають готуватися. Воно їх не мине. Офіційно по документах придатних немає. Скоро будуть залучатися всі.

Проблема зараз не в ТЦК, які викручуються, як можуть, щоб виконати план. Проблема в медиках, які роблять липові документи й присилають нам реально непридатних людей. Тиждень тому до нас прислали 140 людей. Вгадайте, скільки з них придатних? …

60. Провівши детальний аналіз, я знайшов одного повністю непридатного. Кажу: «Друже, як ти сюди попав?». А він переказує: «Мовчи, тебе там звільнять, нам треба план виконати», - сказав він.

Раніше ми писали, що у Києві підозрюють лікаря та службовця ТЦК, які сприяли ухиленню від мобілізації за 6-12 тисяч доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.