Практика судов
  1. В Украине
  2. / Судебная практика

Во время доставки «Новой почтой» был поврежден телевизор — что решил суд

12:41, 4 декабря 2024
Суд решил, что почтовый оператор должен возместить клиенту стоимость поврежденного при перевозке телевизора, провозную плату и штраф.
Во время доставки «Новой почтой» был поврежден телевизор — что решил суд
Фото иллюстративное, источник фото - moving-expert.kyiv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Взыскать с ООО «Новая Почта» в пользу клиента 41 152 гривны стоимости поврежденной отправки, 1408 гривен провозной платы и 9971 гривну штрафа – с таким решением Хмельницкого горрайонного суда согласился апелляционный суд. Апелляционную жалобу общества Хмельницкий апелляционный суд оставил без удовлетворения, передает пресс-служба суда.

З позовом про захист прав споживачів до суду звернувся житель м. Хмельницького. Пояснив, що 27 квітня 2024 року йому зі Львова «Новою поштою» відправили телевізор, який був у заводській упаковці без пошкоджень. Однак, при отриманні вантажу він побачив вм’ятини на коробці й тріснутий екран телевізора.

Чоловік вказав, що за умовами публічного договору про надання послуг з організації перевезення відправлень, у разі повної втрати або повного пошкодження відправлення з вини експедитора останній повертає замовнику суму, що дорівнює оголошеній вартості відправлення (але не більше, ніж фактичну вартість відправлення), і провізну плату, а також додатково сплачує на користь замовника штраф у розмірі 24,23% від суми відшкодування.

«Позаяк «Нова Пошта» відмовилося задовольнити його претензію, посилаючись на недоведеність вини перевізника у пошкодженні вантажу, він просив суд стягнути з неї на свою користь 42 000 грн компенсації вартості відправлення, 1408 грн провізної плати, 10517 грн штрафу та 6000 грн моральної шкоди», - йдеться у повідомленні.

Суд першої інстанції частково задовольнив його позов. Керувався тим, що під час перевезення телевізор було пошкоджено, тому перевізник повинен сплатити одержувачу вантажу заявлені платежі, окрім моральної шкоди, право на відшкодування якої не передбачено договором.

З проханням скасувати це рішення і відмовити у позові ТОВ «Нова Пошта» звернулося до апеляційного суду. Товариство заявило, що належно виконало послугу за договором транспортного експедирування та доставило клієнту відправлення у новій заводській упаковці й він погодився з тим, що місце пошкодження відправлення та упаковки не збігаються. Будь-якого маркування із застереженнями про особливі умови транспортування не було. За умовами договору експедитор не несе відповідальності за пошкодження відправлення в цілій (неушкодженій) упаковці, така відповідальність покладається на відправника.

На думку колегії суддів апеляційного суду, доводи апеляційної скарги не відповідають фактичним обставинам справи та чинним нормам закону.

Докази вказують на те, що відправник і «Нова Пошта» уклали договір транспортного експедирування на користь мешканця Хмельницького, якому ТОВ зобов’язувалося доставити телевізор. Під час перевезення вантаж було пошкоджено. Пошта не довела, що її вини у цьому немає, зауважив ХАС.

«За таких обставин суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що ТОВ «Нова Пошта» не виконало зобов`язання за договором транспортного експедирування та повинно сплатити позивачу передбачені договором вартість відправлення, провізну плату та неустойку (штраф)», – констатував апеляційний суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о праве следователей и прокуроров ограничивать работу бизнеса «при наличии оснований полагать», что бизнес может «помешать» расследованию

В ходе обсуждения этот законопроект активно поддерживал председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В Верховной Раде обновили текст законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса

3 декабря депутатам предоставили сравнительную таблицу ко второму чтению законопроекта, но обновленный текст тоже предусматривает отмену Хозяйственного кодекса.

Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

Верховному Суду удается обеспечивать баланс между объемами поступлений и рассмотрения, но нам крайне необходимо кадровое усиление – более 40 должностей вакантны – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, интервью

О том, как можно подытожить семь лет работы, есть ли необходимость в пересмотре структуры Верховного Суда, и о новых вызовах, возникших перед Верховным Судом, «Судебно-юридической газете» в эксклюзивном интервью рассказал его председатель Станислав Кравченко.

При достижении 17 лет призывники должны встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект Минобороны, которым подача сведений о себе возлагается на призывника – иначе штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду