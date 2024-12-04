Під час доставки «Новою поштою» було пошкоджено телевізор — що вирішив суд

Суд вирішив, що поштовий оператор має відшкодувати клієнту вартість пошкодженого при перевезенні телевізора, провізну плату й штраф.

Фото ілюстративне, джерело фото - moving-expert.kyiv.ua

Стягнути з ТОВ «Нова Пошта» на користь його клієнта 41 152 гривні вартості пошкодженого відправлення, 1408 гривень провізної плати та 9971 гривню штрафу – з таким рішенням Хмельницького міськрайонного суду погодився апеляційний суд. Апеляційну скаргу товариства Хмельницький апеляційний суд залишив без задоволення, передає пресслужба суду.

З позовом про захист прав споживачів до суду звернувся житель м. Хмельницького. Пояснив, що 27 квітня 2024 року йому зі Львова «Новою поштою» відправили телевізор, який був у заводській упаковці без пошкоджень. Однак, при отриманні вантажу він побачив вм’ятини на коробці й тріснутий екран телевізора.

Чоловік вказав, що за умовами публічного договору про надання послуг з організації перевезення відправлень, у разі повної втрати або повного пошкодження відправлення з вини експедитора останній повертає замовнику суму, що дорівнює оголошеній вартості відправлення (але не більше, ніж фактичну вартість відправлення), і провізну плату, а також додатково сплачує на користь замовника штраф у розмірі 24,23% від суми відшкодування.

«Позаяк «Нова Пошта» відмовилося задовольнити його претензію, посилаючись на недоведеність вини перевізника у пошкодженні вантажу, він просив суд стягнути з неї на свою користь 42 000 грн компенсації вартості відправлення, 1408 грн провізної плати, 10517 грн штрафу та 6000 грн моральної шкоди», - йдеться у повідомленні.

Суд першої інстанції частково задовольнив його позов. Керувався тим, що під час перевезення телевізор було пошкоджено, тому перевізник повинен сплатити одержувачу вантажу заявлені платежі, окрім моральної шкоди, право на відшкодування якої не передбачено договором.

З проханням скасувати це рішення і відмовити у позові ТОВ «Нова Пошта» звернулося до апеляційного суду. Товариство заявило, що належно виконало послугу за договором транспортного експедирування та доставило клієнту відправлення у новій заводській упаковці й він погодився з тим, що місце пошкодження відправлення та упаковки не збігаються. Будь-якого маркування із застереженнями про особливі умови транспортування не було. За умовами договору експедитор не несе відповідальності за пошкодження відправлення в цілій (неушкодженій) упаковці, така відповідальність покладається на відправника.

На думку колегії суддів апеляційного суду, доводи апеляційної скарги не відповідають фактичним обставинам справи та чинним нормам закону.

Докази вказують на те, що відправник і «Нова Пошта» уклали договір транспортного експедирування на користь мешканця Хмельницького, якому ТОВ зобов’язувалося доставити телевізор. Під час перевезення вантаж було пошкоджено. Пошта не довела, що її вини у цьому немає, зауважив ХАС.

«За таких обставин суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що ТОВ «Нова Пошта» не виконало зобов`язання за договором транспортного експедирування та повинно сплатити позивачу передбачені договором вартість відправлення, провізну плату та неустойку (штраф)», – констатував апеляційний суд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.