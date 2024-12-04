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Дональд Трамп розглядає можливість заміни кандидата на посаду міністра оборони

10:17, 4 грудня 2024
Трамп розглядає варіант заміни Піта Гегсета на Рона ДеСантіса як кандидата на посаду очільника Пентагону.
Дональд Трамп розглядає можливість заміни кандидата на посаду міністра оборони
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Обраний президент США Дональд Трамп розглядає варіант заміни телеведучого Fox News Піта Гегсета на губернатора Флориди Рона ДеСантіса як кандидата на посаду міністра оборони. Про це повідомляє WSJ.

Видання вказує, що союзники Трампа дедалі частіше схиляються до думки, що кандидатура Гегсета може не витримати подальшої перевірки.

ДеСантіс, який колись служив у юридичному відділі ВМС, був у попередньому списку потенційних кандидатів на посаду міністра оборони, який члени команди Трампа представили новообраному президенту. Зрештою, Трамп обрав Гегсета. Але після того, як навколо телеведучого виникло багато суперечок, список знову опинився в центрі уваги й ДеСантіс — серед кандидатів, яких розглядає Трамп.

За даними джерел, обговорення перебувають на ранній стадії.

Також не виключено, що Трамп може не обрати ДеСантіса і знайти іншу заміну, якщо схвалення кандидатури Гегсета провалиться.

Ще одним потенційним кандидатом на посаду очільника Пентагону є Елбрідж Колбі — колишній чиновник Пентагону і соратник обраного віцепрезидента Джей-Ді Венса.

Крім того, Трамп розглядає кандидатуру сенатора Джоні Ернста (республіканець, штат Айова) на посаду очільника Міноборони.

Видання додає, що ДеСантіс не матиме права знову балотуватися на посаду губернатора, коли його термін закінчиться у 2027 році.

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