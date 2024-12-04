Дональд Трамп рассматривает возможность замены кандидата на должность министра обороны

Трамп рассматривает вариант замены Пита Хегсета на Рона ДеСантиса в качестве кандидата на должность главы Пентагона.

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает вариант замены телеведущего Fox News Пита Хегсета губернатором Флориды Роном ДеСантисом как кандидатом на должность министра обороны. Об этом сообщает WSJ.

Издание указывает, что союзники Трампа все чаще склоняются к мнению, что кандидатура Хегсета может не выдержать дальнейшую проверку.

ДеСантис, когда-то служивший в юридическом отделе ВМС, был в предыдущем списке потенциальных кандидатов на должность министра обороны, который члены команды Трампа представили новоизбранному президенту. В конце концов Трамп выбрал Хегсета. Но после того, как вокруг телеведущего возникло много споров, список снова оказался в центре внимания и ДеСантис — среди кандидатов, рассматриваемых Трампом.

По данным источников, обсуждения находятся на ранней стадии.

Также не исключено, что Трамп может не выбрать ДеСантиса и найти другую замену, если одобрение кандидатуры Хегсета провалится.

Еще одним потенциальным кандидатом на должность главы Пентагона является Элбридж Колби — бывший чиновник Пентагона и соратник избранного вице-президента Джей-Ди Венса.

Кроме того, Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Джонни Эрнста (республиканец, штат Айова) на должность главы Минобороны.

Издание добавляет, что ДеСантис не будет иметь права снова баллотироваться на должность губернатора, когда его срок истечет в 2027 году.

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