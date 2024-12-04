Германия может ввести миротворческие силы в Украину, — глава МИД Бербок

Такой шаг, по ее мнению, можно рассмотреть вместе с гарантиями безопасности посредством членства Украины в НАТО.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила возможное введение миротворческих сил в Украину для контроля за соблюдением прекращения огня. Об этом сообщает Spiegel.

Такой шаг, по ее мнению, можно рассмотреть вместе с гарантиями безопасности посредством членства Украины в НАТО.

Когда Бербок спросили о возможной роли Германии, она отметила, что «все, что служит миру в будущем», конечно, будет «поддержано всеми силами со стороны Германии».

Издание добавляет, что новый верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас считает возможным, чтобы европейские солдаты обеспечили возможное прекращение огня в Украине.

По ее словам, солдаты для этого также могут быть из стран, которые уже высказывались открытыми для дискуссий по поводу отправки войск в Украину.

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