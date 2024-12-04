Численность населения Украины из-за войны сократилась с 42 млн до 35,8 млн человек, — Дмитрий Лубинец

К 2051 году численность населения может уменьшиться до 25,2 млн. человек.

В Украине из-за полномасштабной войны численность населения упала с 42 млн до 35,8 млн человек. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен указал, что к 2051 году численность населения может уменьшиться до 25,2 млн. человек.

В ответ на демографическую ситуацию был принят закон, обеспечивающий право погибших военных на посмертное отцовство. Репродуктивные клетки военных будут храниться в течение нескольких лет бесплатно.

Дмитрий Лубинец предлагает предусмотреть в бюджете расходы на криоконсервацию репродуктивных клеток украинских военных. Эта инициатива, по его словам, должна стать частью приоритетной политики Украины в ответ на демографические вызовы.

Он отметил, что государство недостаточно информирует граждан о доступных медицинских гарантиях, связанных с репродуктивным здоровьем. Он подчеркнул на необходимости усиления информационной работы среди населения.

Лубинец также призвал усовершенствовать законодательство, регулирующее вопросы биологического отцовства, чтобы обеспечить эффективную поддержку граждан в этой сфере.

«Вопрос репродуктивного здоровья и сохранение генофонда украинского народа критически важен и должен стать приоритетом государственной политики», – подчеркнул омбудсмен.

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