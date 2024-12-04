Практика судов
  1. В Украине

Рустем Умеров представил Владимиру Зеленскому концепцию введения института военного омбудсмена

09:23, 4 декабря 2024
Вскоре законопроект будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.
Рустем Умеров представил Владимиру Зеленскому концепцию введения института военного омбудсмена
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что представил Президенту Владимиру Зеленскому концепцию внедрения института военного омбудсмена.

Инициатива направлена ​​на системную защиту прав украинских военнослужащих.

Умеров отметил, что первым шагом в этом направлении стало создание Центрального управления по защите прав военнослужащих.

Управление, по его словам, уже демонстрирует конкретные результаты – реагированием на жалобы, выезды на места нарушений, проведение проверок и обеспечение восстановления прав наших воинов.

Также следующим шагом станет введение института военного омбудсмена.

«Военный омбудсмен должен получить все необходимые инструменты для реальной и основательной работы: защиты прав военнослужащих, резервистов и членов их семей, а также анализа системных проблем и их решения», - указал глава Минобороны.

Он указал, что Президент поручил подготовить презентацию этого законопроекта. Вскоре документ будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

«Работаем дальше, чтобы обеспечить нашим воинам надлежащий уровень поддержки и справедливости. Это наш неизменный приоритет, ведь сильная армия – это не только современная техника, но и люди, чьи права и потребности должны быть защищены», - подчеркнул Умеров.

Ранее Рустем Умеров заявил, что на должность военного омбудсмена уже есть несколько кандидатов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные омбудсмен военнослужащие Владимир Зеленский Рустем Умеров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

При достижении 17 лет призывники должны встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект Минобороны, которым подача сведений о себе возлагается на призывника – иначе штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Президент Владимир Зеленский отметил прокуроров государственными наградами

Ряд прокуроров указом Президента награжден государственными наградами.

Украина получит до 18 млрд евро от ЕС в обмен на реформы — Сергей Марченко подписал меморандум

Окончательный объем помощи будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы - учитывая предложенное, но до сих пор не утвержденное финансирование США в 20 млрд. долларов, макрофинансовая помощь от ЕС может составлять около 18 млрд. евро.

Верховному Суду удается обеспечивать баланс между объемами поступлений и рассмотрения, но нам крайне необходимо кадровое усиление – более 40 должностей вакантны – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, интервью

О том, как можно подытожить семь лет работы, есть ли необходимость в пересмотре структуры Верховного Суда, и о новых вызовах, возникших перед Верховным Судом, «Судебно-юридической газете» в эксклюзивном интервью рассказал его председатель Станислав Кравченко.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду