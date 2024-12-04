Рустем Умеров представил Владимиру Зеленскому концепцию введения института военного омбудсмена

Вскоре законопроект будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что представил Президенту Владимиру Зеленскому концепцию внедрения института военного омбудсмена.

Инициатива направлена ​​на системную защиту прав украинских военнослужащих.

Умеров отметил, что первым шагом в этом направлении стало создание Центрального управления по защите прав военнослужащих.

Управление, по его словам, уже демонстрирует конкретные результаты – реагированием на жалобы, выезды на места нарушений, проведение проверок и обеспечение восстановления прав наших воинов.

Также следующим шагом станет введение института военного омбудсмена.

«Военный омбудсмен должен получить все необходимые инструменты для реальной и основательной работы: защиты прав военнослужащих, резервистов и членов их семей, а также анализа системных проблем и их решения», - указал глава Минобороны.

Он указал, что Президент поручил подготовить презентацию этого законопроекта. Вскоре документ будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

«Работаем дальше, чтобы обеспечить нашим воинам надлежащий уровень поддержки и справедливости. Это наш неизменный приоритет, ведь сильная армия – это не только современная техника, но и люди, чьи права и потребности должны быть защищены», - подчеркнул Умеров.

Ранее Рустем Умеров заявил, что на должность военного омбудсмена уже есть несколько кандидатов.

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