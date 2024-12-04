Люксембург выступает против членства Украины в НАТО

Там считают, что членство страны, на которую напала РФ, может немедленно привести к дальнейшим конфликтам.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель высказался против членства Украины в НАТО. Об этом сообщает Spiegel.

«Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность», - сказал он во время встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

По мнению главы МИД Люксембурга, членство страны, на которую напала РФ, может немедленно привести к дальнейшим конфликтам.

В то же время, министр поддержал членство Украины в Европейском Союзе.

Напомним, что глава МИД Андрей Сибига направил письмо своим партнерам в НАТО с призывом пригласить Украину вступить в Альянс во время встречи в Брюсселе. Он считает, что сейчас самое лучшее время для отправки приглашения.

Добавим, что среди стран-членов НАТО нет единства по приглашению Украины к вступлению в Альянс во время встречи, запланированной на 3-4 декабря.

Также в МИД официально заявили, что Украина отказывается от гарантий, заменяющих членство в НАТО.

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