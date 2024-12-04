ЮНЕСКО признал украинскую писанку культурным достоянием человечества

Украинская традиция изготовления писанок была внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Международная организация ЮНЕСКО признала украинскую писанку нематериальным культурным достоянием человечества. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

«Это наш общий успех, подтверждающий силу нашего единства. В то же время агрессор разрушает нашу культуру, достопримечательности, театры, библиотеки, музеи. В борьбе за родину гибнут наши художники – носители живого наследия. Их потеря подрывает самое сердце нашей идентичности. Ведь без людей живое наследие не существует. Мы же доказываем, что даже в самые темные времена мы остаемся несокрушимыми», - отметил министр культуры Николай Точицкий.

По его словам, включение украинской писанки в репрезентативный список ЮНЕСКО этому доказательство.

«Мы провозглашаем на весь мир: живое наследие нас объединяет, дарит ощущение причастности и олицетворяет нашу идентичность», - добавил министр.

Отмечается также, что признание писанки как культурного достояния человечества демонстрирует всему миру, что украинская культура является неотъемлемой частью мировой культуры, которая основывается на уважении творческого разнообразия, и уважении к культуре и традициям народа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.