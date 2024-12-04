Практика судів
  1. В Україні

ЮНЕСКО визнав українську писанку культурним надбанням людства

08:47, 4 грудня 2024
Українську традицію виготовлення писанок було внесено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.
ЮНЕСКО визнав українську писанку культурним надбанням людства
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародна організація ЮНЕСКО визнала українську писанку нематеріальним культурним надбанням людства. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

«Це наш спільний успіх, який підтверджує силу нашої єдності. Водночас, агресор руйнує нашу культуру, пам'ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші художники - носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємося незламними», - зазначив міністр культури Микола Точицький.

За його словами, включення української писанки до репрезентативного списку ЮНЕСКО цьому доказ.

«Ми проголошуємо на весь світ: жива спадщина нас об'єднує, дарує відчуття причетності та уособлює нашу ідентичність», - додав міністр.

Зазначається також, що визнання писанки як культурного надбання людства демонструє усьому світові, що українська культура є невід'ємною частиною світової культури, яка ґрунтується на повазі до творчої різноманітності, та повазі до культури і традицій народу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЮНЕСКО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
При досягненні 17 років призовники повинні стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект Міноборони, яким подання відомостей про себе покладається на призовника – інакше штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Президент Володимир Зеленський відзначив прокурорів державними нагородами

Низку прокурорів указом Президента нагороджено державними нагородами.

Україна отримає до 18 млрд євро від ЄС в обмін на реформи — Сергій Марченко підписав меморандум

Остаточний обсяг допомоги буде визначено після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи - враховуючи запропоноване, але досі не затверджене фінансування США у 20 млрд доларів, макрофінансова допомога від ЄС може складати близько 18 млрд євро.

Верховному Суду вдається забезпечувати баланс між обсягами надходжень і розгляду, але нам вкрай необхідне кадрове підсилення – понад 40 посад є вакантними – голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, інтерв’ю

Про те, як можна підсумувати сім років роботи, чи є потреба у перегляді структури Верховного Суду, та про нові виклики, які постали перед Верховним Судом, «Судово-юридичній газеті» в ексклюзивному інтерв’ю розповів його голова Станіслав Кравченко.

Київський апеляційний суд підтвердив, що водії з категорією В мають право керувати транспортними засобами категорій С і С1

Під час воєнного стану водії з посвідченнями категорії В можуть керувати транспортними засобами категорій С, С1.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду