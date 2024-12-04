ЮНЕСКО визнав українську писанку культурним надбанням людства

Українську традицію виготовлення писанок було внесено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Міжнародна організація ЮНЕСКО визнала українську писанку нематеріальним культурним надбанням людства. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

«Це наш спільний успіх, який підтверджує силу нашої єдності. Водночас, агресор руйнує нашу культуру, пам'ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші художники - носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємося незламними», - зазначив міністр культури Микола Точицький.

За його словами, включення української писанки до репрезентативного списку ЮНЕСКО цьому доказ.

«Ми проголошуємо на весь світ: жива спадщина нас об'єднує, дарує відчуття причетності та уособлює нашу ідентичність», - додав міністр.

Зазначається також, що визнання писанки як культурного надбання людства демонструє усьому світові, що українська культура є невід'ємною частиною світової культури, яка ґрунтується на повазі до творчої різноманітності, та повазі до культури і традицій народу.

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