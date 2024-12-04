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Люксембург виступає проти членства України в НАТО

09:05, 4 грудня 2024
Там вважають, що членство країни, на яку напала РФ, може негайно призвести до подальших конфліктів.
Люксембург виступає проти членства України в НАТО
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Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель висловився проти членства України в НАТО. Про це повідомляє Spiegel.

«Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість», - сказав він під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

На думку глави МЗС Люксембургу, членство країни, на яку напала РФ, може негайно призвести до подальших конфліктів.

Водночас міністр підтримав членство України в Європейському Союзі.

Нагадаємо, що глава МЗС Андрій Сибіга надіслав листа своїм партнерам у НАТО із закликом запросити Україну до вступу в Альянс під час зустрічі у Брюсселі. Він вважає, що зараз найкращий час для надсилання запрошення.

Додамо, що серед країн-членів НАТО немає єдності щодо запрошення України до вступу в Альянс під час зустрічі, запланованої на 3-4 грудня.

Також у МЗС офіційно заявили, Україна відмовляється від гарантій, які заміняють членство в НАТО.

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НАТО

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