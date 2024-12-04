Рустем Умєров представив Володимиру Зеленському концепцію запровадження інституту військового омбудсмена

Невдовзі законопроект буде винесено на розгляд Верховної Ради.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що представив Президенту Володимиру Зеленському концепцію запровадження інституту військового омбудсмена.

Ініціатива спрямована на системний захист прав українських військовослужбовців.

Умєров зазначив, що першим кроком у цьому напрямку стало створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців.

Управління, за його словами, вже демонструє конкретні результати — реагуванням на скарги, виїзди на місця порушень, проведення перевірок та забезпечення відновлення прав наших воїнів.

Також наступним кроком стане запровадження інституції військового омбудсмена.

«Військовий омбудсмен має отримати всі необхідні інструменти для реальної та ґрунтовної роботи: захисту прав військовослужбовців, резервістів та членів їхніх сімей, а також аналізу системних проблем і їх вирішення», — вказав очільник Міноборони.

Він вказав, що Президент доручив підготувати презентацію цього законопроекту. Невдовзі документ буде винесено на розгляд Верховної Ради.

«Працюємо далі, щоб забезпечити нашим воїнам належний рівень підтримки та справедливості. Це наш незмінний пріоритет, адже сильна армія – це нелише сучасна техніка, але й люди, чиї права та потреби мають бути захищені», — наголосив Умєров.

Раніше Рустем Умєров заявив, що на посаду військового омбудсмена вже є декілька кандидатів.

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