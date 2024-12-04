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Кількість населення України через війну скоротилася з 42 млн до 35,8 млн людей, — Дмитро Лубінець

09:59, 4 грудня 2024
До 2051 року кількість населення може зменшитися до 25,2 млн осіб.
Кількість населення України через війну скоротилася з 42 млн до 35,8 млн людей, — Дмитро Лубінець
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В Україні через повномасштабну війну кількість населення впала з 42 млн до 35,8 млн людей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен вказав, що до 2051 року кількість населення може зменшитися до 25,2 млн осіб.

У відповідь на демографічну ситуацію було ухвалено закон, який забезпечує право загиблих військових на посмертне батьківство. Репродуктивні клітини військових зберігатимуть упродовж кількох років безкоштовно.

Дмитро Лубінець пропонує передбачити в бюджеті видатки на кріоконсервацію репродуктивних клітин українських військових. Ця ініціатива, за його словами, має стати частиною пріоритетної політики України у відповідь на демографічні виклики.

Він зазначив, що держава недостатньо інформує громадян про доступні медичні гарантії, пов'язані з репродуктивним здоров'ям. Він наголосив на необхідності посилення інформаційної роботи серед населення.

Лубінець також закликав удосконалити законодавство, яке регулює питання біологічного батьківства, щоб забезпечити ефективну підтримку громадян у цій сфері.

«Питання репродуктивного здоров’я та збереження генофонду українського народу є критично важливим і має стати пріоритетом державної політики», – наголосив омбудсмен.

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Україна омбудсмен Дмитро Лубінець

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