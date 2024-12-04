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Німеччина може ввести миротворчі сили до України, — очільниця МЗС Бербок

09:41, 4 грудня 2024
Такий крок, на її думку, можна розглянути разом із гарантіями безпеки у вигляді членства України в НАТО.
Німеччина може ввести миротворчі сили до України, — очільниця МЗС Бербок
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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допустила можливе введення миротворчих сил до України для контролю за дотриманням припинення вогню. Про це повідомляє Spiegel.

Такий крок, на її думку, можна розглянути разом із гарантіями безпеки у вигляді членства України в НАТО.

Коли Бербок запитали про можливу роль Німеччини, вона зазначила, що «все що служить миру в майбутньому», звичайно, буде «підтримано всіма силами з боку Німеччини».

Видання додає, що новий верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас вважає можливим, щоб європейські солдати забезпечили можливе припинення вогню в Україні.

За її словами, солдати для цього також можуть бути з країн, які вже висловлювалися відкритими для дискусій щодо відправлення військ до України. До них можна віднести, наприклад, Францію чи країни Балтії.

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Німеччина військові армія Україна війна

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