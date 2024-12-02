В Киеве водитель авто Porsche, который создал аварийную обстановку, заплатит штраф, видео

Водитель Porsche, нарушив ПДД, создал аварийную обстановку для других участников дорожного движения.

В Киеве патрульные составили водителя автомобиля Porsche админматериалы. Как указывается в сообщении полиции, в воскресенье, 1 декабря, в Голосеевском районе патрульные заметили, как водитель автомобиля Porsche, нарушив ПДД, создал аварийную обстановку для других участников дорожного движения.

Следовательно, водителя остановили и составили на него протокол по ч. 5 ст. 122 (Создание аварийной обстановки на дороге) и вынесли постановление ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования предупредительными сигналами) КУоАП.

Аварийная обстановка — это ситуация, когда другие участники дорожного движения были вынуждены резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения безопасности или безопасности других граждан. За такое нарушение предусмотрен штраф 1 445 грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

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