В Киеве на АЗС вспыхнул автомобиль, фото

Произошло возгорание в моторном отсеке автомобиля Nissan, припаркованного на территории одной из АЗС.

В Деснянском районе столицы спасатели ликвидировали возгорание автомобиля. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, утром 6 января в 9.23 поступила информация о пожаре.

Как оказалось, произошло возгорание в моторном отсеке автомобиля Nissan, припаркованного на территории одной из АЗС.

Что послужило причиной возгорания будут устанавливать уже правоохранители.

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