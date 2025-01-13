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Во Львовской области злоумышленник за взятку обещал военнообязанному получить инвалидность через новые экспертные комиссии

21:29, 13 января 2025
Подозреваемый обещал подлежащему мобилизации мужчине помощь в оформлении группы инвалидности с 2,5 тысячи долларов.
Во Львовской области злоумышленник за взятку обещал военнообязанному получить инвалидность через новые экспертные комиссии
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Во Львовской области 54-летний мужчина обещал помочь военнообязанному получить инвалидность для дальнейшего выезда за границу. Подозреваемый уверял своего клиента, что оказывает влияние на новосозданные экспертные комиссии. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый обещал подлежащему мобилизации мужчине помощь в оформлении группы инвалидности.

В частности, фигурант уверял «клиента», что при его содействии вновь экспертная комиссия оценивания повседневного функционирования примет положительное решение о присвоении такого статуса. Следовательно, в дальнейшем это позволит беспрепятственно на законных основаниях выехать за пределы Украины.

Свои услуги он оценил в 2500 долларов, отметили в прокуратуре.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении определенной «платы».

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты почти 30 тысяч долларов, 11 тысяч евро, медицинская документация и другие вещественные доказательства.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

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прокуратура Львов взятка военнообязанный инвалидность

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