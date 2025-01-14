В Киеве задержали 19-летнего парня, который пытался поджечь обувной магазин

В Киеве задержали парня, который во время комендантского часа облил алкоголем металлопластиковую дверь обувного магазина и поджег зажигалкой.
Как сообщила столичная полиция, преступление совершил 19-летний местный житель, проживавший в одном из столичных хостелов.
Фигурант, проходя мимо магазина, облил металлопластиковую дверь алкоголем и поджег зажигалкой, после чего скрылся.
Правоохранители задержали нарушителя и сообщили ему о подозрении.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Поджигателю грозит до 10 лет лишения свободы.
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