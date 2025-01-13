На взятке в $4500 от уклониста задержали работника Николаевского ТЦК

В Николаеве двое работников ТЦК за деньги гарантировали влияние на врачей, которые должны были поставить фальшивые диагнозы.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило незаконную схему уклонения от мобилизации, организованную работниками Николаевского областного центра комплектования и социальной поддержки. Как сообщает ГБР, 9 января одного из сотрудников задержали во время получения взятки в размере 4500 долларов США.

Противоправная деятельность действовала с начала 2024 года. Двое работников ТЦК предлагали «услуги» по уклонению от мобилизации. За 4-5 тысяч долларов они гарантировали влияние на врачей, которые должны были изготовить поддельную медицинскую документацию с фальшивыми диагнозами.

Дополнительно, за 3 тысячи долларов, военнообязанных могли снять с воинского учета или предоставить им статус «годен для службы в ТЦК и тыловых воинских частях».

Одного из подозреваемых задержали «на горячем» во время передачи денег. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают других причастных к схеме лиц.

Фото: ГБР

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