На хабарі в $4500 від ухилянта затримали працівника Миколаївського ТЦК

У Миколаєві двоє працівників ТЦК за гроші гарантували вплив на лікарів, які мали поставити фальшиві діагнози.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило незаконну схему ухилення від мобілізації, організовану працівниками Миколаївського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. Як повідомляє ДБР, 9 січня одного із співробітників затримали під час отримання хабаря у розмірі 4500 доларів США.

Протиправна діяльність діяла з початку 2024 року. Двоє працівників ТЦК пропонували «послуги» з ухилення від мобілізації. За 4–5 тисяч доларів вони гарантували вплив на лікарів, які мали виготовити підроблену медичну документацію із фальшивими діагнозами.

Додатково, за 3 тисячі доларів, військовозобов’язаних могли зняти з військового обліку або надати їм статус «придатний для служби у ТЦК та тилових військових частинах».

Одного з підозрюваних затримали «на гарячому» під час передачі грошей. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Фото: ДБР

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