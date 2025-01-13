В Україні готують ліквідацію громад, що втратили потенціал внаслідок війни і демографічних процесів – Віталій Безгін

Віталій Безгін пояснив, за яким принципом будуть ліквідувати окремі громади.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін анонсував «інструменти для корекції меж областей та районів і перейменування громад».

Зокрема, за його словами, кількість громад зміниться, а також з'явиться інструмент для корекції меж областей (за винятком ТОТ і зони бойових дій). Старостинські округи отримають своє моделювання від держави.

«Нам необхідні інструменти для корекції меж областей та районів. Крім того, час планувати статистичні регіони щодо майбутньої роботи в межах політики згуртованості ЄС» - зазначав він.

Також планується перейменування громад шляхом прийняття відповідного законопроекту.

13 січня Віталій Безгін вирішив уточнити підхід, за яким буде формуватися нова мережа громад.

«Трохи більш детально опишу, яким буде підхід:

Крок 1: Оновлення методики спроможності та збір всіх актуальних даних.

Крок 2: Розподіл громад за рівнем спроможності.

Крок 3: Переорієнтація державних програм підтримки на менш спроможні громади для здолання розриву між ними та громадами-лідерами.

Крок 4: Зміна конфігурації (ліквідація) тільки тих громад, що безповоротно втратили потенціал внаслідок війни, демографічних процесів або були доведеною помилкою при затвердженні в 2020» - зазначив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», найближчим часом парламент планує схвалити за основу законопроект про перейменування 103 місцевих судів, не очікуючи оптимізації мережі судів.

Автор: Наталя Мамченко

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