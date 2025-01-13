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За день до російського удару по центру Києва фотографувала блокпости біля Верховної Ради — жінці повідомлено про підозру

14:08, 13 січня 2025
За роботу їй обіцяли заплатити 500 доларів, втім оплатили лише послуги таксі.
За день до російського удару по центру Києва фотографувала блокпости біля Верховної Ради — жінці повідомлено про підозру
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У Києві жінка за день до російської атаки на урядовий квартал фотографувала блокпости біля парламенту. Їй повідомлено про підозру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 27-річній мешканці Києва, яка на замовлення поїхала фотографувати на Київщині радіолокаційні станції, а також у столиці напередодні нового року фотографувала блокпости в урядовому кварталі», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на початку листопада жінка через Телеграм отримала пропозицію відзняти радіолокаційні станції у Київській області та надіслати фото замовнику.

Вже за місяць, а саме 31 грудня 2024 року підозрювана отримала завдання сфотографувати блокпост в урядовому кварталі поблизу будівлі парламенту.  Фото у той же день жінка надіслала замовнику.

За роботу їй обіцяли заплатити 500 доларів, втім оплатили лише послуги таксі, зазначили у прокуратурі.

Як відомо, вже наступного дня – 1 січня 2025 року саме цей район атакували російській БпЛА, внаслідок чого загинула родина науковців. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

«Судово-юридична газета» повідомляла, що 1 січня внаслідок обстрілу Києва Росією загинуло двоє мирних мешканців – сімʼя відомих київських вчених Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур. Також пошкоджень зазначили адміністративні будівлі Українського Парламенту. 

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни свідомо цілилися по центру Києва в новорічну ніч. За його словами, будинки в центрі столиці були атаковані щонайменше чотирма шахедами.

Нагадаємо, в результаті російської атаки Києва постраждала станція метро «Хрещатик».

Додамо, що у Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда.

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прокуратура Київ шахеди обстріл ракетний удар

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