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За день до российского удара по центру Киева фотографировала блокпосты возле Верховной Рады — женщине сообщено о подозрении

14:08, 13 января 2025
За работу ей обещали заплатить 500 долларов, впрочем, оплатили только услуги такси.
За день до российского удара по центру Киева фотографировала блокпосты возле Верховной Рады — женщине сообщено о подозрении
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В Киеве женщина за день до российской атаки на правительственный квартал фотографировала блокпосты у парламента. Ей доложено о подозрении. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 27-летней жительнице Киева, которая по заказу поехала фотографировать на Киевщине радиолокационные станции, а также в столице накануне нового года фотографировала блокпосты в правительственном квартале», — говорится в сообщении.

Установлено, что в начале ноября женщина через Телеграмм получила предложение снять радиолокационные станции в Киевской области и послать фото заказчику.

Уже через месяц, а именно 31 декабря 2024 года, подозреваемая получила задачу сфотографировать блокпост в правительственном квартале у здания парламента. Фото в тот же день женщина отправила заказчику.

За работу ей обещали заплатить 500 долларов, впрочем, оплатили только услуги такси, отметили в прокуратуре.

Как известно, уже на следующий день - 1 января 2025 именно этот район атаковали российской БпЛА, в результате чего погибла семья ученых. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что 1 января этого года в результате обстрела Киева Россией погибли двое мирных жителей – семья известных киевских ученых Игорь Зима и его жена Олеся Сокур. Также повреждения получили административные здания Украинского Парламента. 

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне сознательно целились по центру Киева в новогоднюю ночь. По его словам, дома в центре столицы были атакованы по меньшей мере четырьмя шахедами.

Напомним, в результате российской атаки Киева пострадала станция метро «Крещатик».

Добавим, что в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате падения обломков шахеда.

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прокуратура Киев шахеды обстрел ракетный удар

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