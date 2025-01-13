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В Украине готовят ликвидацию общин, утративших потенциал в результате войны и демографических процессов – Виталий Безгин

13:18, 13 января 2025
Виталий Безгин объяснил, по какому принципу будут ликвидировать отдельные общины.
В Украине готовят ликвидацию общин, утративших потенциал в результате войны и демографических процессов – Виталий Безгин
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель подкомитета по административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин анонсировал «инструменты для коррекции границ областей и районов и переименования общин».

В частности, по его словам, количество общин изменится, а также появится инструмент для коррекции границ областей (за исключением ТОТ и зоны боевых действий). Старостинские округа получат свое моделирование от государства.

«Нам необходимы инструменты для коррекции границ областей и районов. Кроме того, пора планировать статистические регионы относительно предстоящей работы в рамках политики сплоченности ЕС» - отмечал он.

Также планируется переименование общин путем принятия соответствующего законопроекта.

13 января Виталий Безгин решил уточнить подход, по которому будет формироваться новая сеть общин.

«Несколько более подробно опишу, каким будет подход:

Шаг 1: Обновление методики возможности и сбор всех актуальных данных.

Шаг 2: Распределение общин по уровню состоятельности.

Шаг 3: Переориентация государственных программ поддержки на менее способные общины для преодоления разрыва между ними и лидерами.

Шаг 4: Изменение конфигурации (ликвидация) только тех общин, которые безвозвратно утратили потенциал в результате войны, демографических процессов или были доказанной ошибкой при утверждении в 2020 году» - отметил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ближайшее время парламент планирует одобрить за основу законопроект о переименовании 103 местных судов, не ожидая оптимизации сети судов.

Автор: Наталя Мамченко

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