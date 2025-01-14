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У Києві затримали 19-річного хлопця, який намагався підпалити взуттєвий магазин

15:42, 14 січня 2025
Тепер палію загрожує до десяти років позбавлення волі.
У Києві затримали 19-річного хлопця, який намагався підпалити взуттєвий магазин
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У Києві затримали хлопця, який під час комендантської години облив алкоголем металопластикові двері взуттєвого магазину й підпалив запальничкою.

Як повідомила столична поліція, злочин вчинив 19-річний місцевий мешканець, який проживав в одному з столичних хостелів.

Фігурант, проходячи повз крамниці, облив металопластикові двері алкоголем й підпалив запальничкою, після чого втік.

Правоохоронці затримали порушника та повідомили йому про підозру.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Палію загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Національна поліція Київ

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