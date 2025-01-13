На Львівщині зловмисник за хабар обіцяв військовозобов’язаному отримати інвалідність через нові експертні комісії

Підозрюваний обіцяв чоловіку, який підлягає мобілізації, допомогу в оформленні групи інвалідності з 2,5 тисячі доларів.

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На Львівщині 54-річний чоловік обіцяв допомогти військовозобов’язаному отримати інвалідність для подальшого виїзду за кордон. Підозрюваний запевняв свого клієнта, що має вплив на новостоврені експертні комісії. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний обіцяв чоловіку, який підлягає мобілізації, допомогу в оформленні групи інвалідності.

Зокрема, фігурант запевняв «клієнта», що за його сприяння новостворена експертна комісія оцінювання повсякденного функціонування прийме позитивне рішення щодо присвоєння такого статусу. Відтак, в подальшому це надасть можливість безперешкодно на законних підставах виїхати за межі України.

Свої послуги він оцінив у 2500 доларів, зазначили у прокуратурі.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання визначеної «плати».

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено майже 30 тисяч доларів, 11 тисяч євро, медичну документацію та інші речові докази.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

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