Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині зловмисник за хабар обіцяв військовозобов’язаному отримати інвалідність через нові експертні комісії

21:29, 13 січня 2025
Підозрюваний обіцяв чоловіку, який підлягає мобілізації, допомогу в оформленні групи інвалідності з 2,5 тисячі доларів.
На Львівщині зловмисник за хабар обіцяв військовозобов’язаному отримати інвалідність через нові експертні комісії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині 54-річний чоловік обіцяв допомогти військовозобов’язаному отримати інвалідність для подальшого виїзду за кордон. Підозрюваний запевняв свого клієнта, що має вплив на новостоврені експертні комісії. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний обіцяв чоловіку, який підлягає мобілізації, допомогу в оформленні групи інвалідності.

Зокрема, фігурант запевняв «клієнта», що за його сприяння новостворена експертна комісія оцінювання повсякденного функціонування прийме позитивне рішення щодо присвоєння такого статусу. Відтак, в подальшому це надасть можливість безперешкодно на законних підставах виїхати за межі України.

Свої послуги він оцінив у 2500 доларів, зазначили у прокуратурі.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання визначеної «плати».

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено майже 30 тисяч доларів, 11 тисяч євро, медичну документацію та інші речові докази.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Львів хабар військовозобов'язаний інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тест в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати другого дня тестування

Близько 30% кандидатів припинили участь у конкурсі.

Конкурс в апеляції – практичне завдання з цивільної спеціалізації кандидати складатимуть з 3 по 11 лютого

На виконання практичного завдання буде надано 360 хвилин.

Марк Цукерберг заявив, що адміністрація Байдена вимагала від Facebook видаляти публікації та тиснула на співробітників

Засновник Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю Джо Рогану розкрив подробиці своїх заяв, зроблених ще у серпні 2024 року Судовому комітету Палати представників, про те, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена.

До законопроекту Кабміну про створення Вищого адміністративного суду є зауваження – Офіс Президента

А у Верховній Раді не зрозуміли, чому новий суд хочуть утворити зусиллями Кабінету міністрів та парламенту, але не волею Президента.

Після публічної суперечки стосовно того, «хто бігає по посольствах», в Раді ініціювали звільнення міністра енергетики Германа Галущенка

Після публічних заяв міністра енергетики Германа Галущенка стосовно того, що окремі депутати «бігають по посольствах», у Раді зареєстрували проект постанови про його звільнення

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео