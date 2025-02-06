Полиция Харьковщины опровергла информацию об убийстве мужчины сотрудниками ТЦК

В полиции заявили, что никаких сообщений об убийстве, обнаружении неопознанных тел или конфликтах с работниками полиции или ТЦК не поступало.

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В соцсетях активно распространяется ложная информация об убийстве мужчины сотрудниками ТЦК и полиции в поселке Краснопавловка Харьковской области. Полиция Харьковщины опровергла эти слухи, отметив, что информация не соответствует действительности.

По словам правоохранителей, в полицию не поступало никаких сообщений об убийстве, обнаружении неопознанных тел или конфликтах с работниками полиции или ТЦК. Полиция сообщила, что удалось разыскать мужчину, которого якобы убили, и провести с ним беседу. Молодой человек рассказал, что в тот день действительно проходил проверку документов воинского учета, после чего, предъявив приложение «Резерв+», был отпущен без каких-либо конфликтов.

Также полиция опровергла информацию, распространенную одной из общественных организаций, о том, что 31 января в Краснопавловке местного жителя якобы избили, посадили в служебный автомобиль и везли в больницу, где он умер.

Правоохранители призывают общественность и медиа не распространять непроверенную и ложную информацию и обращаться только к официальным источникам.

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