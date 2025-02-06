Поліція Харківщини спростувала інформацію про вбивство чоловіка співробітниками ТЦК

У поліції заявили, що жодних повідомлень про вбивство, виявлення невпізнаних тіл чи конфлікти з працівниками поліції або ТЦК не надходило.

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У соцмережах активно поширюється неправдива інформація про вбивство чоловіка співробітниками ТЦК та поліції у селищі Краснопавлівка Харківської області. Поліція Харківщини спростувала ці чутки, наголосивши, що інформація не відповідає дійсності.

За словами правоохоронців, до поліції не надходило жодних повідомлень про вбивство, виявлення невпізнаних тіл чи конфлікти з працівниками поліції або ТЦК. Поліція повідомила, що вдалося розшукати чоловіка, якого нібито вбили, та провести з ним бесіду. Молодик розповів, що того дня дійсно проходив перевірку документів військового обліку, після чого, пред'явивши додаток «Резерв+», був відпущений без будь-яких конфліктів.

Також поліція спростувала інформацію, поширену однією з громадських організацій, про те, що 31 січня в Краснопавлівці місцевого жителя нібито побили, посадили у службовий автомобіль і везли до лікарні, де він помер.

Правоохоронці закликають громадськість і медіа не поширювати неперевірену та неправдиву інформацію та звертатися лише до офіційних джерел.

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