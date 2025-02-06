Зеленський доручив розробити програму підтримки ВПО

Президент України розпорядився створити чітку програму підтримки для внутрішньо переміщених осіб.

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Президент України Володимир Зеленський доручив Міністру фінансів Сергію Марченку та віцепрем’єр-міністру з відновлення Олексію Кулебі розробити чітку програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні, коментуючи зустріч з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, передає Укрінформ.

Зеленський зазначив, що під час обговорення з ЄБРР обговорювалося важливе питання підтримки людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. «Треба допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки: саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І у наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим. Також сьогодні поставив відповідні задачі міністру фінансів Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Кулебі. Протягом двох тижнів має бути чітка програма – програма підтримки внутрішніх переселенців, ефективна і зрозуміла людям», - сказав він.

Президент підкреслив, що завдання для міністрів полягає в тому, щоб протягом двох тижнів розробити ефективну та зрозумілу програму для переселенців, яка зможе задовольнити їхні потреби.

Зеленський також висловив подяку ЄБРР за підтримку, а також Франції та Нідерландам за надання військової допомоги. Він зокрема подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за поставку літаків «Міраж» для українських Повітряних сил, а Нідерландам — за нову поставку винищувачів F-16.

«Також я хочу сьогодні подякувати Франції, особисто Президенту Макрону за виконання наших домовленостей. Наші Повітряні сили доповнені тепер «міражами», французькими літаками, і це ще один етап розвитку української військової авіації. Зможемо виконувати більше завдань. Також дякую Нідерландам – є нова поставка F-16, і це вагомо», - сказав Президент.

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