Зеленский поручил разработать программу поддержки ВПО

Президент Украины распорядился создать четкую программу поддержки для внутренне перемещенных лиц.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министру финансов Сергею Марченко и вице-премьер-министру по восстановлению Алексею Кулебе разработать четкую программу поддержки внутренне перемещенных лиц. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, комментируя встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, передает Укринформ.

Зеленский отметил, что во время обсуждения с ЕБРР обсуждался важный вопрос поддержки людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. «Надо помочь этим людям на новом месте получить нормальные квартиры или дома: именно этот вопрос является наиболее важным для миллионов украинских переселенцев - свой дом. И у наших партнеров точно есть ресурс, чтобы помочь с этим. Также сегодня поставил соответствующие задачи министру финансов Марченко и вице-премьер-министру по восстановлению Кулебе. В течение двух недель должна быть четкая программа - программа поддержки внутренних переселенцев, эффективная и понятная людям», - сказал он.

Президент подчеркнул, что задача для министров заключается в том, чтобы в течение двух недель разработать эффективную и понятную программу для переселенцев, которая сможет удовлетворить их потребности.

Зеленский также выразил благодарность ЕБРР за поддержку, а также Франции и Нидерландам за предоставление военной помощи. Он в частности поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставку самолетов «Мираж» для украинских Воздушных сил, а Нидерланды - за новую поставку истребителей F-16.

«Также я хочу сегодня поблагодарить Францию, лично Президента Макрона за выполнение наших договоренностей. Наши Воздушные силы дополнены теперь «миражами», французскими самолетами, и это еще один этап развития украинской военной авиации. Сможем выполнять больше задач. Также спасибо Нидерландам - есть новая поставка F-16, и это весомо», - сказал Президент.

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