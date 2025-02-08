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Суд обязал власти оформить документацию на старинный курган в Хмельницком

23:58, 8 февраля 2025
Суд в Хмельницком обязал власть сохранить уникальный курган VII ст. до н.
Суд обязал власти оформить документацию на старинный курган в Хмельницком
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Прокуратура защитила объект культурного наследия в Хмельницком, у которого почти 9 лет не было документов.

В областной прокуратуре отметили, что суд обязал Департамент информационной деятельности, культуры, национальностей и религий Хмельницкой ОВО изготовить учетную документацию на курган VII века до н.э., расположенный в областном центре. Курган относится к ранней эпохе железного века и является важным объектом культурного наследия.

Несмотря на то, что он был занесен в перечень только что обнаруженных памятников еще в 2016 году, необходимые документы так и не были оформлены. Это создавало риски для его сохранения и могло привести к нецелевому использованию территории, сообщили в прокуратуре.

Вмешавшись в ситуацию, прокуроры в суде добились обязательства уполномоченного органа по охране культурного наследия совершить все необходимые действия для сохранения объекта.

В настоящее время объект получил юридическую защиту, что будет способствовать его сохранению для будущих поколений.

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