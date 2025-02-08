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Суд зобов’язав владу оформити документацію на стародавній курган у Хмельницькому

23:58, 8 лютого 2025
Суд у Хмельницькому зобов’язав владу зберегти унікальний курган VII ст. до н.е.
Суд зобов’язав владу оформити документацію на стародавній курган у Хмельницькому
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Прокуратура захистила об’єкт культурної спадщини у Хмельницькому, що майже 9 років не мав документів. 

В обласній прокуратурі зазначили, що суд зобов’язав Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОВА виготовити облікову документацію на курган VII століття до н.е, який розташований в обласному центрі. Курган належить до ранньої епохи залізного віку та є важливим об’єктом культурної спадщини.

Попри те, що він був занесений до переліку щойно виявлених пам’яток ще у 2016 році, необхідні документи так і не були оформлені. Це створювало ризики для його збереження та могло призвести до нецільового використання території, повідомили в прокуратурі.

Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглись зобов’язання уповноваженого органу з охорони культурної спадщини вчинити усі необхідні дії задля збереження об’єкта. 

Наразі об’єкт отримав юридичний захист, що сприятиме його збереженню для майбутніх поколінь.

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