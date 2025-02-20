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В Виннице 13-летний мальчик сжег балкон квартиры, играя со спичками – фото

09:08, 20 февраля 2025
Ребенок сразу вызвал взрослых, однако самостоятельно потушить пламя им не удалось.
В Виннице 13-летний мальчик сжег балкон квартиры, играя со спичками – фото
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В Виннице 13-летний мальчик поджег балкон квартиры, когда играл со спичками. Об этом сообщили в ГСЧС.

Как указывается, одна из спичек упала на пол, вызвав мгновенное возгорание. Ребенок сразу вызвал взрослых, однако самостоятельно потушить пламя им не удалось.

Спасатели ликвидировали пожар и не допустили его распространения на всю квартиру. К счастью, обошлось без пострадавших.

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