У Вінниці 13-річний хлопчик спалив балкон квартири, граючись із сірниками – фото

Дитина одразу покликала дорослих, однак самостійно загасити полум’я їм не вдалося.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вінниці 13-річний хлопчик підпалив балкон квартири, коли грався із сірниками. Про це повідомили у ДСНС.

Як вказується, один із сірників упав на підлогу, спричинивши миттєве загоряння. Дитина одразу покликала дорослих, однак самостійно загасити полум’я їм не вдалося.

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили її поширення на всю квартиру. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.