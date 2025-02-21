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Три чиновника в Николаеве подозреваются в подделке медицинских справок для уклонистов от мобилизации

15:24, 21 февраля 2025
Подозреваются командир взвода одного из местных правоохранительных органов, начальник отдела мобилизации РТЦК и председатель ЛКК местной больницы.
Три чиновника в Николаеве подозреваются в подделке медицинских справок для уклонистов от мобилизации
Фото: ГБР
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В Николаеве работники Государственного бюро расследований заблокировали незаконную схему, которая позволяла уклоняться от мобилизации через подделку диагнозов. Как сообщает пресс-служба ГБР, к схеме были привлечены командир взвода одного из местных правоохранительных органов, начальник отдела мобилизации Центрального РТЦК и СП Николаева, а также председатель врачебно-консультативной комиссии местной больницы.

Злоумышленники изготавливали фальшивые медицинские справки для тех, кто стремился избежать мобилизации. Правоохранитель находил клиентов, после чего чиновник центра комплектования вместе с председателем ВКК подделывали документы с фиктивными диагнозами. Стоимость такой «услуги» составляла 8 тысяч долларов США.

Эта противоправная схема действовала с конца 2024 года. Участники были задержаны во время передачи неправомерной выгоды. Во время обысков по местам работы фигурантов были изъяты документы, которые помогут установить лиц, которые воспользовались поддельными справками.

Трем должностным лицам сообщено о подозрении по статье 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога до 1,2 млн гривен. По этой статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

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Николаев ГБР мобилизация

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