Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Руководитель Секретариата Высшего совета правосудия Михаил Шумило написал заявление об увольнении

11:43, 21 февраля 2025
У Секретариата Высшего совета правосудия, похоже, будет новый руководитель.
Руководитель Секретариата Высшего совета правосудия Михаил Шумило написал заявление об увольнении
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Секретариата Высшего совета правосудия Михаил Шумило написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Соответствующее заявление будет рассмотрено на заседании Совета правосудия 6 марта 2025 года.

Напомним, что на должность руководителя Секретариата ВСП Михаил Шумило был назначен всего лишь 5 октября 2023 года.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАБУ и САП сообщили о подозрении судьям Валентину Заверюхе, Александру Боярскому и Сергею Савицкому об организации выезда военнообязанных за границу

Подозрение вручили адвокату Станиславу Клименко, председателю Белгород-Днестровского суда Валентину Заверюхе, экс-руководителю и судье этого суда Александру Боярскому и судье Сергею Савицкому.

Руководитель Секретариата Высшего совета правосудия Михаил Шумило написал заявление об увольнении

У Секретариата Высшего совета правосудия, похоже, будет новый руководитель.

Даниил Гетманцев заявил, что Украина должна растянуть не на год, а на 3 года финансирование в 50 млрд долларов от доходов за счет обездвиженных активов РФ

По мнению главы Комитета Даниила Гетманцева, сейчас нужно критически пересмотреть все доступные внутренние финансовые источники и ресурсы, а «общество должно наконец-то повзрослеть» в вопросе уплаты налогов.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о привлечении ветеранов войны к подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению

Ожидается, что принятие закона создаст основу для эффективного решения стратегических задач государственной политики в сфере подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Установленный законом срок обращения военнослужащих срочной службы за одноразовой денежной помощью не подлежит возобновлению, если инвалидность наступила за его пределами – Верховный Суд

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска военнослужащего срочной службы о выплате единовременного денежного пособия в связи с наступлением инвалидности в результате ранения при исполнении интернационального долга из-за пропуска предусмотренного законом срока.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду