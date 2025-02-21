У Секретариата Высшего совета правосудия, похоже, будет новый руководитель.

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Руководитель Секретариата Высшего совета правосудия Михаил Шумило написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Соответствующее заявление будет рассмотрено на заседании Совета правосудия 6 марта 2025 года.

Напомним, что на должность руководителя Секретариата ВСП Михаил Шумило был назначен всего лишь 5 октября 2023 года.

Автор Вячеслав Хрипун

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