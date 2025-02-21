Три посадовці в Миколаєві підозрюються у підробці медичних довідок для ухилянтів від мобілізації

Підозрюються командир взводу одного з місцевих правоохоронних органів, начальник відділу мобілізації РТЦК та голова ЛКК місцевої лікарні.

Фото: ДБР

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У Миколаєві працівники Державного бюро розслідувань заблокували незаконну схему, що дозволяла ухилятися від мобілізації через підробку медичних діагнозів. Як повідомляє пресслужба ДБР, до схеми були залучені командир взводу одного з місцевих правоохоронних органів, начальник відділу мобілізації Центрального РТЦК та СП Миколаєва, а також голова лікарсько-консультативної комісії місцевої лікарні.

Зловмисники виготовляли фальшиві медичні довідки для тих, хто прагнув уникнути мобілізації. Правоохоронець знаходив клієнтів, після чого посадовець центру комплектування разом з головою ЛКК підробляли документи з фіктивними діагнозами. Вартість такої «послуги» становила 8 тисяч доларів США.

Ця протиправна схема діяла з кінця 2024 року. Учасники були затримані під час передачі неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцями роботи фігурантів були вилучені документи, що допоможуть встановити осіб, які скористались підробленими довідками.

Трьом посадовцям повідомлено про підозру за статтею 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави до 1,2 млн гривень. За цією статтею передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

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