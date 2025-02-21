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Бронирование участников рынка капитала и товарных рынков — Нацкомиссия начинает прием документов

15:42, 21 февраля 2025
НКЦБФР начинает прием документов от предприятий и в течение 10 рабочих дней с момента получения обращения примет решение о предоставлении статуса критически важного предприятия.
Бронирование участников рынка капитала и товарных рынков — Нацкомиссия начинает прием документов
Фото: finbalance.com.ua
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины обновила критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для рынков капитала и организованных товарных рынков.

19 февраля Министерство юстиции провело государственную регистрацию соответствующего решения Комиссии (№ 262/43668). Документ содержит обновленные критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для рынков капитала и организованных товарных рынков.

«Документ уже вступил в действие, поэтому НКЦБФР готова принимать документы от предприятий. На их основании комиссия в течение 10 рабочих дней с момента получения обращения принимает решение о предоставлении критического статуса.

Обращаем внимание, что пакеты документов вы можете присылать через комплексную информационную систему (КИС) или же на официальную почту Комиссии – [email protected]», - заявили в комиссии.

Ранее Минкульт утвердил новые критерии для определения важных предприятий в сферах культуры и информации.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по безотлагательным изменениям в порядок бронирования военнообязанных.

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бронирование

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