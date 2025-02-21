На Киевщине двое безработных готовили серию терактов на объектах ВСУ и полиции

СБУ и Национальная полиция предотвратили серию терактов на Киевщине.

Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины и Национальная полиция успешно предотвратили серию терактов, которые пытались осуществить представители ФСБ РФ на Киевщине. Как сообщает пресс-служба СБУ, во время спецоперации была задержана агентурная пара, которая по заданию врага готовила подрывы зданий Вооруженных сил Украины и правоохранительных органов.

Основными целями для подрывов были пункты базирования полиции, ТЦК и прокуратуры. По результатам расследования, агенты имели право выбора первого объекта для атаки, однако благодаря своевременным действиям СБУ теракты удалось предупредить.

Злоумышленниками оказались двое безработных жителей Киевской области: 27-летний наркозависимый мужчина и его сожительница, которые, ища легкие деньги, были завербованы ФСБ через Телеграмм-каналы. Для изготовления взрывчатки они поселились в хостеле под Киевом, где начали создавать самодельное взрывное устройство (СВУ).

Агенты приобрели химические компоненты для взрывчатого вещества и поражающие элементы - металлические болты, гвозди и алюминиевую стружку. Все это было замаскировано в огнетушителе, который должен был стать контейнером для взрывчатки.

Изготовив взрывное устройство, злоумышленники должны были связаться с ФСБ для получения геолокации для его закладки. Однако спецоперация СБУ предшествовала этому этапу, и оба агента были задержаны «на горячем».

Во время обыска у них изъято:

- 2 кг взрывчатого вещества;

- переделанный огнетушитель, который должен был служить контейнером для СВУ;

- поражающие элементы для взрывчатки.

Также найдены мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с ФСБ и видеорегистратор, на который планировалось записать выполнение теракта.

Злоумышленники уведомлены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за подготовку террористического акта и незаконное изготовление взрывных устройств. Сейчас они находятся под стражей, и им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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