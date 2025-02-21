На Київщині двоє безробітних готували серію терактів на об'єктах ЗСУ та поліції

СБУ та Національна поліція запобігли серії терактів на Київщині.

Фото: СБУ

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Служба безпеки України та Національна поліція успішно запобігли серії терактів, які намагались здійснити представники ФСБ РФ на Київщині. Як повідомляє пресслужба СБУ, під час спецоперації було затримано агентурну пару, яка за завданням ворога готувала підриви будівель Збройних сил України та правоохоронних органів.

Основними цілями для підривів були пункти базування поліції, ТЦК та прокуратури. За результатами розслідування, агенти мали право вибору першого об'єкта для атаки, проте завдяки вчасним діям СБУ теракти вдалося попередити.

Зловмисниками виявились двоє безробітних мешканців Київщини: 27-річний наркозалежний чоловік та його співмешканка, які, шукаючи легкі гроші, були завербовані ФСБ через Телеграм-канали. Для виготовлення вибухівки вони оселились у хостелі під Києвом, де почали створювати саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Агенти придбали хімічні компоненти для вибухової речовини та уражаючі елементи — металеві болти, цвяхи й алюмінієву стружку. Все це було масковане у вогнегаснику, який мав стати контейнером для вибухівки.

Виготовивши вибуховий пристрій, зловмисники мали зв’язатись з ФСБ для отримання геолокації для його закладання. Однак спецоперація СБУ передувала цьому етапу, і обидва агенти були затримані «на гарячому».

Під час обшуку у них вилучено:

2 кг вибухової речовини;

перероблений вогнегасник, який мав служити контейнером для СВП;

уражаючі елементи для вибухівки.

Також знайдено мобільні телефони з доказами комунікації з ФСБ та відеореєстратор, на який планувалось записати виконання теракту.

Зловмисники повідомлені про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за підготовку терористичного акту та незаконне виготовлення вибухових пристроїв. Наразі вони перебувають під вартою, і їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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