Минкульт утвердил новые критерии для определения важных предприятий в сферах культуры и информации

Украина утвердила новые требования для организаций, имеющих важное значение для национальной экономики.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины 7 февраля 2025 года утвердило новые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области культуры и информации. Этот шаг направлен на улучшение управления критическими для страны структурами в этих сферах.

Согласно приказу №67, были отменены предыдущие приказы о критериях критичности предприятий, действовавших с марта 2023 года. В частности, к новым критериям для культуры относятся организации, которые имеют национальный статус, обеспечивают художественное образование или реализуют важные культурно-художественные проекты, а также хранят государственный музейный, библиотечный и архивный фонды.

Что касается критериев в информационной сфере, новые требования охватывают предприятия, занимающиеся производством аудиовизуальных произведений для национальных телеканалов, обеспечивают иновещание или изготавливают официальную печатную продукцию для государственных органов. Кроме того, важно то, что эти организации должны соответствовать одному или более утвержденным критериям, чтобы быть определенными как критические.

Эти изменения также влияют на правила бронирования от мобилизации для предприятий, в частности относительно необходимости подтверждения критичности для сохранения забронированных работников. Согласно правительственному постановлению №1332, предприятия должны иметь среднюю зарплату не менее 20 тыс. грн в месяц, чтобы иметь право на бронирование сотрудников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.